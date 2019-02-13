В Екатеринбурге усилят меры против кори: на всех крупных предприятиях Екатеринбурга пройдет вакцинация

Медики Екатеринбурга рекомендуют усилить защитные меры против кори, чтобы избежать второй волны массового заболевания. Для этого в процесс массовой вакцинации населения включат все крупные коммерческие предприятия и организации города. Соответствующее решение городская комиссия по ЧС направит от имени администрации всем руководителям таких предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным медиков, за последние 5 дней в городе был зафиксирован только 1 случай заболевания корью. Таким образом, по состоянию на среду, 13 февраля, всего таких случаев - 28. В мэрии отмечают, что первую волну наступления кори удалось сбить, однако врачи заявляют, что реализацию защитных мер необходимо продолжить.

В первую очередь власти намерены провести вакцинацию работников частных транспортных компаний-перевозчиков, персонал крупных торговых центров, УК и сотрудников ведущих строительных фирм Екатеринбурга. Это обосновано тем, что на таких предприятиях трудится большое количество мигрантов, которые относятся к группе риска в плане распространения кори.

Отметим, что в Екатеринбурге действуют ограничительные меры по кори - без соответствующей прививки жителям города нельзя посещать образовательные учреждения и больницы.