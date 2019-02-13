ФСБ и ФНС проводят обыски в крупных агрохолдингах в 13 регионах

ФСБ совместно с ФНС проводят выемку документов на нескольких предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги, сообщает "Интерфакс".

По данным источника, обыски связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, неуплатой НДС, а также несоблюдением условий Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукцией, подписанной в 2017 году.

Следственные действия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ленинградской областях – всего в 13 регионах.

О проведении мероприятий был проинформирован Российский зерновой союз, подтвердил его президент Аркадий Злочевский.

В пресс-службе "Группы Черкизово" РБК подтвердили, что в некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов.

Представитель компании заявил, что это "плановая проверка наших контрагентов в рамках деятельности хартии".

Обыски проходят также в московском и региональном офисах ГК "Настюша", одного из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".

Напомним, сумма задолженности перед работниками предприятия составила свыше 10 млн руб. В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело, он скрылся от следствия и находится в федеральном розыске.