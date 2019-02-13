Воронежский губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Госсовета

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу о работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Госсовет заседал под председательством Президента РФ Владимира Путина в городе Иннополис Республики Татарстан. Стоит отметить, что это уже второе заседание Госсовета, которое проходит в так называемом обновленном формате. Как заявил сам президент, мероприятие предполагает неформальный диалог Президента с главами регионов.

Открывая работу Госсовета Владимир Путин отметил, что обсуждаемые вопросы волнуют каждого жителя страны. "Речь идёт об улучшении жилищных условий,о том, как сделать города и посёлки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность. Сейчас отрасль переживает серьёзные перемены, проходит этап глубокого реформирования. С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. Меняется нормативная база жилищного строительства. Регуляторика, градостроительные нормы и правила должны быть не только удобными и прозрачными для застройщиков, но и эффективно работающими и, прежде всего, отвечать требованиям людей к обустройству жизни, к качеству городской среды. В том числе для этого мы внедряем Стандарт развития городских территорий", - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что развивая города, осваивая новые территории, необходимо стимулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. "Сейчас действуют свыше миллиона договоров долевого участия. Нужно обеспечить их полную реализацию, а также защитить права обманутых дольщиков, которые по вине недобросовестных компаний лишились и жилья, и накоплений, порой остались с одними долгами. Обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: безусловно, нельзя затягивать с решением проблем людей. Они ждут от вас своевременных, активных и эффективных действий. Успешный опыт такой работы есть", - обратился к участникам заседания Президент. И предложил к формированию городской среды привлекать ведущие проектные, архитектурные команды, специализированные высшие учебные заведения и самих граждан.

Еще один аспект, на котором Путин акцентировал внимание участников - это необходимость благоустройства общественных пространств. По словам президента, за шесть лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств: парков, скверов, набережных, прогулочных зон.

Он обратился к руководителям регионов и предложил обратить особое внимание на окраины. "Даже в успешных, крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте вернемся к этой проблеме. Ведь так называемое общественное пространство недорого, на самом деле, недорого это делать достойным образом. Обращаю на это ваше внимание. Это точно совершенно. Так называемые спальные районы должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и так далее. Но и общественные пространства должны быть человеческие: современные и отвечающие требованиям сегодняшнего дня", - выразил уверенность Владимир Путин.