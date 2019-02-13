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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Хозяйка пермского приюта, где стариков морили голодом, попала в больницу

В Перми создателя приюта "Надежда", где стариков морили голодом, вызвали в СК и собирались задержать. В кабинете следователя женщине стало плохо, её увезли в больницу, сообщил Накануне.RU адвокат пермячки Иван Хозяйкин.

Адвокат заявил, что 12 февраля его подзащитной позвонили из СК и предложил явиться.

"На вопрос "В качестве кого?" нам не ответили. При этом не было ни повесток, ни уведомлений. Мы сами приехали. Ранее в полиции и Следственном комитете нам подтвердили, что в розыске моя подзащитная не находится", - уточнил юрист.

Сегодня они прибыли к следователю. Оказалось, что женщину хотят задержать, перед этим её никто не допрашивал, заявил юрист.

"От этого известия ей стало плохо. Можно же было предупредить, никто бы скрываться не стал. Пришлось вызывать "скорую", которая увезла мою подзащитную в институт сердца. Пока она остаётся там", - сказал адвокат.

Приют Надежда Пермь(2019)|Фото: minsoc.permkrai.ru

Напомним, в 2018 г. в частном доме в Индустриальном районе Перми ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый наняли работников и создали частный приют "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали профильным требованиям. За стариками ухаживали, не имея на то лицензии, без обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления психологических, педагогических и бытовых услуг. В момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 г., в приюте жили четыре постояльца. 6 февраля 2019 г. по поручению следователя прошла повторная проверка "Надежды", которая и вскрыла нарушения. Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", которое объединено с первым делом. В приюте во время новой проверки находилось уже 12 человек. Пятеро отправлены в больницу, семеро – в другие социальные учреждения.

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Хозяйка пермского приюта, где стариков морили голодом, попала в больницу

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Теги: приют Надежда, старики, антисанитария, голод



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