На здание Генконсульства России в Харькове напали неизвестные: СКР возбудил дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на здание Генерального консульства России на Украине. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее данным, 8 февраля этого года группа неизвестных напала на здание Генконсульства РФ в городе Харькове. Злоумышленники забросали его территорию различными предметами и емкостью с трудновыводимыми жидкостями. В итоге нормальный порядок работы учреждения был нарушен.

Возбуждено дело по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой). Сейчас проводится розыск нападавших.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападений на сотрудника посольства России на Украине и автомобиль другого дипломата в 2018 году.