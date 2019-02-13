Шоумен Зеленский ушел в большой отрыв в президентской гонке на Украине

Шоумен Владимир Зеленский намного опережает конкурентов по предвыборной гонке на пост президента Украины. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии, который проводил опрос в начале февраля.

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Среди определившихся рейтинг Зеленского достиг 27%. На втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко, рейтинг которого неожиданно вырос до 18%. На третье опустилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, у которой 16%. Остальные кандидаты не набирают и 10%.

В региональном разрезе рейтинг шоумена наибольший на востоке и юге страны - около 33%. У Порошенко - на западе (27%). У Тимошенко он слабо различается по регионам.

На вопрос, почему люди выбирают Зеленского, они ответили, что он новое лицо в политике и вне нынешней системы. Этот вариант намного опередил остальные.

Во втором туре, согласно опросу, Зеленский с большим отрывом побеждает как Порошенко (40% против 18%), так и Тимошенко (36% против 22%).

Также его партия "Слуга народа" возглавила рейтинг симпатий среди политических сил (14%). Далее идут "Батькивщина" (10%) и "Блок Петра Порошенко" (8%). При этом доля неопределившихся или не желающих голосовать превышает 40%.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты в конце января. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.