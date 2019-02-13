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Общество В России

Минтранс предложил утроить штраф за остановку на обочинах автомагистралей

Минтранс России внес законопроект об увеличении штрафа для водителей за остановку и стоянку на обочине автомагистралей для снижения аварийности.

Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Если инициатива будет одобрена, штраф вырастет с 1 до 3 тысяч рублей.

В Минтрансе считают, что штраф за остановку должен применяться не только на автомагистралях, но и на трассах, обозначенных знаком 5.3 "Дорога для автомобилей".

Ранее сообщалось, что идея ГИБДД о введении штрафа за опасное вождение нашла поддержку в Госдуме. Напомним, предлагаемый размер штрафа - 5 тысяч рублей.

Новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), запрещающая водителям "опасное вождение", была принята летом 2016 г. Наказание планировали определить осенью. Размер штрафа должен был обсуждаться с экспертами и общественностью.

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Теги: остановка, штраф, автомагистраль, трасса



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