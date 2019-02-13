14 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Уральский бизнесмен случайно убил своего помощника, уронив на него дерево

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 45-летнего индивидуального предпринимателя. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности своему помощнику.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в январе этого года коммерсант, не имея никакой разрешительной документации, рубил деревья в лесном массиве к юго-западу от поселка Шаля. Сам предприниматель работал в качестве вальщика с бензопилой, а вместе с ним были 48-летний помощник вальщика и два сучкоруба.

лес, следственный эксперимент(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе работы образовался завал из трех подпиленных, но не упавших стволов: разобрать его бизнесмен решил, продолжив подпиливать накрененные деревья, но проигнорировал элементарные меры безопасности. Все это привело к тому, что при разборе завала одно из деревьев упало на помощника вальщика. От полученных травм тот скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина уже принял участие в следственном эксперименте и показал, как все было. Расследование продолжается.

лес, следственный эксперимент(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Уральский бизнесмен случайно убил своего помощника, уронив на него дерево

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Теги: бизнесмен, лес, смерть, Средний Урал



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