В Тюменской области чиновник получил "уголовку" за изменение наказания для осуждённого

Сотрудник администрации Омутинского района попал под "уголовку" – заменил осуждённому обязательные работы покупкой биотуалетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Чиновник отвечал за выполнение осужденными обязательных работ. В мае – августе прошлого года он предложил человеку, наказанному 400 часами обязательных работ, вместо работ установить в общественных местах села Омутинское два туалета. Осуждённый так и поступил.

Дело чиновника ушло в суд – для него требуют штраф.