За полтора часа прямого эфира губернатор Прикамья ответил более чем на 80 вопросов

Губернатор Пермского края Максим Решетников за полтора часа прямого эфира в Instagram ответил более чем на 80 вопросов пользователей. Одновременно за прямым эфиром наблюдали порядка тысячи пользователей. Общее количество просмотров прямого эфира превысило 8 тыс., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Общение с жителями края глава региона начал с одного из самых актуальных вопросов за последнее время - подарков новорожденным. Максим Решетников отметил, что в декабре прошлого года правительство РФ утвердило программу "Десятилетие детства". Регионам были даны рекомендации по введению такой формы поддержки, как подарки. Власти края также проработали эту тему.

"Такие подарки в Пермском крае тоже будут, идея очень правильная, основу составят текстильные изделия, которые малышам нужны: полотенца, одеяло, постельные принадлежности. На ближайшем заседании заксобрания внесем поправки в бюджет, уверен, депутаты нас поддержат. Непосредственная выдача начнется с июня в районных отделениях ЗАГСов", - заявил Максим Решетников, подчеркнув, что получить такие подарки смогут также дети, которые родились с 1 января 2019 г.

Большая часть вопросов, которая поступила к губернатору, касалась качества оказания медицинских услуг, ЖКХ, содержания дорог, строительства социальных учреждений, а также новой системы оборота ТКО. Максим Решетников объяснил, почему в Прикамье за мусор платят с квадратного метра, а не с человека, и ответил на вопрос о строительстве новых мусорных полигонов.

Также пермяков интересовал вопрос ограничения движения по Чусовскому мосту на два года. Губернатор отметил, что эти меры не связаны со строительством второго моста. Они объясняются состоянием моста. Напомним, ранее сообщалось, что действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. До конца мая будут проведены работы по устранению дефекта деформационного шва на 14 опоре. Для бережной эксплуатации моста установлены минимальная дистанция между транспортными средствами и максимальная скорость движения по мосту. Пока не будет построен мост-дублер, закрыть Чусовской мост на ремонт не получится, так как альтернативного варианта попасть на другой берег пока нет. Весной, когда на мосту начнутся ремонтные работы, в будние дни движение по нему будет реверсивным, а с обеда пятницы и до воскресенья включительно движение по мосту будет открыто по обеим полосам.

Также главу региона спросили о работе районных станций "скорой помощи". Максим Решетников сообщил, что краевой минздрав внимательно анализирует данные всех пациентов. По его словам, единый диспетчерский центр позволяет оптимизировать работу службы "скорой". В прошлом году диспетчерский штат был увеличен на десять человек. На этой неделе подготовку завершают еще три человека.

Одним из самых актуальных стал вопрос о смене зонирования участка в микрорайоне Водники - жители опасаются вырубки деревьев на территории зоны площадью 40 га. Губернатор развеял опасения пермяков, подчеркнув, что власти не планируют на участке строительства ТЦ, а для строительства больницы потребуется участок не более 10 га. Его расчистят от самосева, которым он зарос.

Отметим, что жители края, на вопросы которых губернатор не успел ответить во время прямой трансляции, получат необходимую информацию от профильных министров в течение двух дней после завершения прямого эфира.

Добавим, что прямой эфир в социальной сети губернатор провел уже в четвертый раз. Первая конференция состоялась в октябре прошлого года. Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.