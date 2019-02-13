14 Февраля 2019
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В Воронеже самолет при взлете вынесло "в чистое поле"

В Воронеже самолет, вылетавший в Москву, вынесло за пределы ВПП во время взлета.

Видео с места ЧП разместило РЕН ТВ. Судя по кадрам, лайнер компании "Руслайн" выкатился на несколько метров, "зарывшись" передним шасси в снег.

Пассажиры в социальных сетях сообщили, что самолет из-за наледи на взлетно-посадочной полосе "вынесло в чистое поле".

Однако в пресс-службе аэропорта эту информацию опровергают. Там заявили, что самолет не вылетал, а наоборот, совершал посадку. Лайнер двигался по рулежной дорожке, но из-за гололеда немного съехал с траектории, передают "Вести. Воронеж".

В январе вылетавший в Прагу "Боинг" пропахал снег в Шереметьево. Самолет с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП. Рейс был отложен. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Причиной инцидента могла стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке ВПП.

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В Воронеже самолет при взлете вынесло "в чистое поле"

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Теги: воронеж, самолет, руслайн



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