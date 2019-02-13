В Свердловской области появились мошенники, которые зарабатывают на "мусорной реформе"

В Свердловской области появились новые мошенники, которые предлагают обеспечить вывоз ТКО по стоимости ниже, чем у региональных операторов. Об этом жителей региона предупредил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на своей странице в Facebook.

По словам министра, такие действия являются незаконными, а людям в этом случае все равно придется оплатить и услуги регионального оператора, тогда оплата получится двойной.

"С 1 января 2019 года правом на организацию вывоза ТКО обладает исключительно региональный оператор. Все физические и юридические лица обязаны заключить с ним договор и оплачивать услугу в соответствии с тарифом и нормативом утверждённым Региональной энергетической комиссией Свердловской области", - сообщает Николай Смирнов.

Он добавил, что мусор, вывезенный вне договора с региональным оператором, не может быть складирован на полигон, поэтому он будет выгружен на несанкционированную свалку. И тогда горожанин может быть наказан за нарушение природоохранного законодательства.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома - больше.