"Нет денег - иди заработай". Министр в Якутии дал "рекомендации" тем, кому не хватает на оплату детского сада

Министр образования Якутии Владимир Егоров предложил "пойти заработать" тем, кому не хватает на оплату детского сада. Таким образом он объяснил отмену компенсации части родительской платы за детский сад для большинства семей региона, пишет Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что с февраля этого года власти региона будут компенсировать часть платы за посещение детского сада только малоимущим семьям. Как подчеркнул Егоров, правительство Якутии намерено внедрять принцип адресности и справедливости оказания социальной помощи. По его мнению, государство должно помогать нуждающимся, а не "всем подряд".

Министр предположил, что деньги, которые семья недополучит в результате отмены этой компенсации, может заработать отец семейства, "приложив усилия". Сам он подчеркнул, что работал в нескольких местах, чтобы содержать троих детей.

"Не все могут хорошо учиться, не все могут хорошо работать. Хотелось бы, чтобы все хорошо учились, хорошо работали. Если у тебя не хватает денег — иди и заработай", — приводят СМИ заявление Егорова.

Позднее, впрочем, министр образования Якутии опроверг приписываемые ему "рекомендации" родителям. Егоров заявил, что цитата с предложением "пойти заработать, если нет денег", вынесенная в заголовок статьи местных СМИ, ему не принадлежит. "Журналист после интервью со мной вынес такое суждение. На мой взгляд, заголовок не отражает сущность статьи. Дело в том, что правительство будет и дальше внедрять принцип адресности социальных льгот и выплат, их будут получать те, кто действительно в них нуждается", - прокомментировал чиновник ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году с подобной позицией выступила свердловская экс-чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что государство ничего не должно молодежи.

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала она была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, спортсменка ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. Лишь в конце декабря написала заявление на увольнение.