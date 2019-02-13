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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Причиной пожара в пятиэтажке в Нижневартовске могла стать неисправность электропроводки

Пожар в пятиэтажке на улице Чапаева, 49 в Нижневартовске мог произойти из-за проблем с электропроводкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

В ведомстве подчеркнули, что это лишь предварительная версия. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели.

"У них по закону есть три дня, как минимум. Начиная от осмотра места, и опроса всех: свидетелей, очевидцев, хозяев квартир, ЖЭУ, всех, кто тушил. Они все сейчас это проделывают. Предварительно причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что по данным управляющей компании, в день происшествия никакие ремонтные работы не проводились. После капитального ремонта, который состоялся в 2017 году, все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания, до прибытия спасателей, люки были закрыты.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели ГО и ЧС.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list:1

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list:1

Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно. Погорельцам предоставили пункт временного размещения, развернутый на базе школы №15. Жители обеспечены всем необходимым: спальными местами, гигиеническими наборами, предусмотрено горячее питание, работает медицинский кабинет. Всего в ПВР обратились семь человек. На сегодняшний день там остается один человек. Добавим также, что по информации администрации, один из погорельцев скончался, предположительно, от сердечного приступа. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь. Другой житель дома обратился в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Однако медики этот диагноз не подтвердили.

Власти города отмечают, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе, материальная.

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Причиной пожара в пятиэтажке в Нижневартовске могла стать неисправность электропроводки

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Теги: пожар, Чапаева 49, материальная помощь, пострадавшие, неисправность проводки, МЧС



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