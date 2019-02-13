Тагильский педофил дважды сообщил в полицию о "захвате заложников"

Житель Нижнего Тагила, недавно вышедший из колонии, дважды сообщил о ложном захвате заложника. Теперь он снова оказался под стражей.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", в конце декабря прошлого года в полицию поступил сигнал, что в общежитии по улице Красных зорь в одной из комнат удерживается заложник. При этом звонивший, назвав полные данные заложника, себя назвать отказался. На место в срочном порядке прибыли полицейские и выяснили, что дверь закрыта изнутри, а находящийся там мужчина требует разговора с руководителями отдела полиции и прокурором.

Очень скоро сыщики установили, что в адресе проживает ранее судимый мужчина 1977 года рождения, который, судя по сообщению, и должен был находиться в заложниках. Для оказания силовой поддержки вызвали бойцов ОМОН Росгвардии. Но в ходе длительных переговоров стражи порядка установили, что в комнате, кроме хозяина, никого нет. Полицейские связались с его братом, который подтвердил, что незадолго до этого он повздорил с родственником и ушел из его квартиры.

Мужчину пытались убедить открыть дверь, но тот был несговорчив. Силовики пошли на штурм. В результате нарушитель спокойствия был задержан: выяснилось, что в начале декабря он освободился из мест лишения свободы, где сидел за педофилию. Мужчина был сильно пьян, а в комнате обнаружили письмо, адресованное в прокуратуру.

Было возбуждено уголовное дело о ложном сообщении про захват заложника, за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Однако спустя месяц после случившегося мужчина, будучи под подпиской о невыезде, вновь заявил, что удерживает в заложниках своего младшего брата, выражая так свой протест по поводу ранее вынесенного приговора.

Было возбуждено второе дело, сейчас оба объединены в одно производство. Тагильчанин заключен под стражу. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.