Защита просит выпустить двоюродного брата Арашукова под залог в 5 млн рублей

Защита попросила выпустить двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей.

По словам адвоката, за две недели, что Руслан Арашуков пробыл под стражей, никаких следственных действий с ним не проводилось, передает РИА Новости.

Руслан Арашуков возглавляет в Астрахани две компании из структуры "Газпрома". Его задержали 30 января, одновременно с отцом и сыном Арашуковыми.

Также были задержаны еще четыре фигуранта по громкому уголовному делу о хищении газа у "Газпрома". Общий ущерб следствие оценивает в 30 миллиардов рублей.

Кроме того, в федеральный розыск объявлены и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков.