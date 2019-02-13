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Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков нашел способ для решения проблемы переполненности первых классов в Екатеринбурге. В качестве выхода из сложившейся ситуации омбудсмен предлагает возить первоклашек, которым не хватило места в ближайшей школе, на автобусах в другие микрорайоны города. Такой вариант Мороков считает самым разумным на период, пока не появятся новые школы, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

"Например: детей, проживающих в Краснолесье и не попавших в школу №181, возить в школьных автобусах в одну из школ Юго-западного микрорайона. Не беда, если несколько классов школьников будут возить 4-5 лет в соседний микрорайон, пока не построят новую школу. И в сложившейся ситуации детей должны перевозить за счёт города, поскольку возлагать на семьи дополнительные расходы из-за того, что они не успели зарегистрироваться первыми, было бы, действительно, несправедливо", - считает Игорь Мороков.

Напомним, что в Екатеринбурге заявочная компания по записи детей в первые классы в очередной раз вызвала большой общественный резонанс. Одной из проблем, с которыми столкнулись родители, стал сбой на сайте Госуслуг, в результате чего многие потеряли свое место в очереди на запись ребенка.

Городские сласти, чтобы решить эту проблему, начали зачислять в школы города практически всех, кто подавал заявление. Таким образом, в некоторых школах появилось по несколько десятков первых классов, в частности, в микрорайонах Академическом и Краснолесье. Именно там на сегодняшний день складывается самая сложная ситуация с записью первоклашек, так как не хватает школ.

Как отметил Мороков, технические проблемы на сайте Госуслуг действительно не лучшим образом повлияли на запись детей, однако изначальная причина всего этого - несоответствие количества мест в первых классах количеству будущих первоклашек, проживающих в новых микрорайонах. Именно поэтому, считает омбудсмен, родители пытались с первого дня заявочной компании занять место для своего ребенка в школе, подавая заявления в электронном виде. Это и вызвало сбой.

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Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге

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Теги: Игорь Мороков, запись детей, первый класс, школьники, ученики



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