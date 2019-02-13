14 Февраля 2019
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Политика За рубежом

МИД КНР: Пекин не ведёт переговоров с венесуэльской оппозицией

МИД КНР опроверг информацию о переговорах Пекина с оппозицией Венесуэлы.

Как отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, с целью политического урегулирования ситуации в Венесуэле Пекин тесно контактирует с обеими сторонами конфликта и поддерживает решение спора между ними в рамках конструктивного диалога.

Однако заметку The Wall Street Journal о начавшихся переговорах с оппозицией Хуа назвала ложью, опубликованной с непонятной целью.

С 23 января, когда глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы объявил себя временным президентом этой страны, Китай заявил о поддержке правительства действующего главы государства Николаса Мадуро. МИД КНР не раз напоминал, что специальный посланник Пекина присутствовал на инаугурации Мадуро, заступившего на очередной срок 10 января. Поддержку Гуаидо в качестве президента Соединёнными Штатами Китай считает недопустимым внешним вмешательством.

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МИД КНР: Пекин не ведёт переговоров с венесуэльской оппозицией

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Теги: Китай, Венесуэла, Хуа Чуньин



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 10:40 Мск СМИ: Пекин ведет переговоры с оппозицией Венесуэлы

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