"ВКонтакте" намерена судиться с сервисом по поиску людей по фото

Социальная сеть "ВКонтакте" готовится обратиться в суд в связи с деятельностью онлайн-сервиса SearchFace, который ищет пользователей по фотографиям.

В компании заявили о намерении защитить интересы пользователей, так как SearchFace не спрашивает их согласия на сбор и обработку данных.

"ВКонтакте" обещает подготовить обновления, которые позволят ограничить доступ к данным аудитории, передает ТАСС.

Ранее руководство социальной сети "ВКонтакте" разрешило пользователям загружать архив с данными о себе, которые хранятся на серверах компании.

Как сообщил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, так как собираемые данные не всегда отображаются в интерфейсах соцсети. Теперь пользователи получили возможность загружать копии этих данных в архиве в свой компьютер, что позволит получить представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте".