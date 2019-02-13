Депутат – о прогнозе Медведева: "Лучше будет только с другим правительством"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предрек российской экономике мощную "гравитацию" через шесть лет. Депутат заксобрания Челябинской области от "СР" Ольга Мухометьярова в прогноз премьер-министра не верит и считает, что политика Медведева заводит экономику страны в тупик, об этом она заявила Накануне.RU.

Дмитрий Медведев считает, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация". Россия сможет притягивать лучшие умы и идеи. Кроме того, по мнению премьер-министра, у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям.

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова считает, что политика, которую сегодня транслирует правительство РФ под руководством Медведева, заводит экономику страны в тупик.

"Надо признать, что мы сегодня стали сырьевым придатком европейских стран. Ярким примером сейчас является попытка строительства кремниевого завода на территории Челябинской области, когда вся грязь производства будет оставаться в конкретном городе, а кремний будут поставлять в европейские страны для производства солнечных батарей", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, то же самое сегодня происходит с экономикой страны, "мы создали сырьевую экономику, и вся грязь производства остается нашим гражданам".

"И сегодня мы видим, что у нас уровень заболеваний достаточно высок, а уровень медицинского обслуживания неспособен вылечить граждан и создать условия для увеличения продолжительности жизни. Я считаю, что с той политикой государства, которая сегодня есть, с тем правительством, которое сегодня есть, ничего хорошего нас не ждет. Я верю в потенциал России, но лучше будет только с другим правительством", - заключила она.