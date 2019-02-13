14 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В Киеве арестовали полицейского, крикнувшего "Ложись, бандера!"

Печерский суд Киева арестовал на два месяца полицейского Василия Мельникова, который во время защиты Подольского РОВД от штурмовавших его боевиков, выкрикнул: "Ложись, бандера!" Его обвинили в превышении служебных полномочий.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 9 февраля боевики запрещенной в России неонацистской организации С14 штурмовали РОВД после ряда задержаний на площади, где проходил съезд партии Юлии Тимошенко, что привело к еще более массовым задержаниям. При задержании у них были газовые баллончики, кастеты, холодное оружие. Почти сразу все боевики были отпущены, а глава киевской полиции Андрей Крищенко извинился за действия подчиненных, в частности за "бандеру", и запустил в сети акцию о признании себя бандеровцем, к которой присоединились многие высокопоставленные чиновники.

На полицейских завели уголовное дело за "превышение власти ли служебных полномочий". Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Госбюро расследований, созданное как аналог ФБР, заявило, что полицейский "оскорбил личное достоинство одного из активистов" и совершил насилие. При этом любое задержание, тем более вооруженных боевиков, представляет собой насилие, а обвинение в оскорблении не выдерживает критики. Дело имеет явную политическую подоплеку. Ранее кум президента Петра Порошенко генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство, даже если эти активисты не всегда правы".

В киевской полиции возмущены извинениями начальства перед боевиками, считая это предательством. Накануне.RU писало о том, что украинские полицейские признают, что работают в условиях, когда начальство покрывает "своих" боевиков-"активистов", которых нельзя трогать, а полицию в любой момент могут сделать виноватой, как было после госпереворота в 2014 году.

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В Киеве арестовали полицейского, крикнувшего "Ложись, бандера!"

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Теги: Украина, Киев, полиция, арест



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