В метро Екатеринбурга открылась фотовыставка, посвященная выходу "Автомобилиста" в плей-офф Кубка Гагарина

В Екатеринбурге на станции метро "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка, посвященная выходу местного хоккейного клуба "Автомобилист" в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, в экспозиции представлены 25 снимков с домашних и гостевых матчей: были отобраны самые эмоциональные фотографии, запечатлевшие интересные и важные события регулярного чемпионата. Фотовыставка в метро продлится до 8 марта.

На данный момент в регулярном чемпионате КХЛ "Автомобилисту" осталось сыграть всего четыре матча: два дома и два на выезде. А 26 февраля состоится первая встреча Кубка Гагарина: серию плей-офф уральский клуб начнет на своей площадке. Соперник пока неизвестен.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" оказался сильнее нижегородского "Торпедо" со счетом 6:5. Благодаря этому результату екатеринбуржцы обеспечили себе досрочную победу в дивизионе Харламова.