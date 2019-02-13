В Покачах в детском саду сработала пожарная сигнализация, эвакуированы 168 человек

В Покачах эвакуирован детский сад "Рябинушка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

В 8.32 диспетчеру поступило автоматическое оповещение о том, что в "Рябинушке" сработала пожарная сигнализация. Через две минуты на место прибыли спасатели. Персонал эвакуировал 120 детей и 48 сотрудников.

К 8.49 сотрудникам МЧС дали отбой. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию. Вскоре учебный процесс восстановили.