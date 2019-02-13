14 Февраля 2019
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Происшествия Сибирский ФО

В Новокузнецке горит мусоросортировочный завод

В Новокузнецке горит мусоросортировочный завод регионального оператора, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания подключены более 10 отделений спасателей, 12 единиц техники.

Сигнал о пожаре был получен в 7.44 мск, отметили в ведомстве.

Отмечается также, что предприятие, на котором произошел пожар, принадлежит ООО "ЭкоЛенд". Там заверили, что на вывоз мусора ЧП не повлияет. Сообщается также, что вышла из строя часть технологического оборудования.

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В Новокузнецке горит мусоросортировочный завод

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Теги: Новокузнецк, мусоросортировочный завод, пожар, МЧС



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