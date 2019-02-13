14 Февраля 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Пекин ведет переговоры с оппозицией Венесуэлы

Китай начал налаживать контакт с оппозицией Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Пекин отправил дипломатов обсудить ситуацию с лагерем объявившего себя президентом Хуана Гуайдо. Отмечается, что КНР озабочена судьбой своих инвестиций в Боливарианскую республику.

Как сообщалось, венесуэльская оппозиция в случае своей победы выступит за соблюдение договоренностей, заключенных с Китаем, погашение займов КНР и за то, чтобы защищать китайскую собственность в Венесуэле. Кроме того, оппозиция не намерена прекращать экспорт нефти в Китай.

Пекин ранее заявлял о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на инаугурации которого 10 января присутствовал специальный посланник председателя КНР. Китайский МИД также осудил внешнее вмешательство в суверенные дела Венесуэлы.

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СМИ: Пекин ведет переговоры с оппозицией Венесуэлы

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Теги: китай, венесуэла



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 11:57 Мск МИД КНР: Пекин не ведёт переговоров с венесуэльской оппозицией

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