14 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО В России Украина

"Идите отсюда, до свидания, вы свободны": Михеев выгнал из студии "Кто против?" украинскую журналистку

Политолог и ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев не выдержал и выгнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую. Причиной стали ее слова о трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Соколовская, выступая на передаче, объявила, что поджог в Одессе 2 мая 2014 года якобы совершили "зашедшие из Приднестровья спецназовцы России". Находившаяся в студии журналистка Анна Шафран назвала эти слова "запредельными по мерзости и позорными". Соколовская в ответ призвала "смириться с фактами и лечить нервы".

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В ситуацию решил вмешаться Сергей Михеев.

"Идите отсюда, до свидания, вы свободны! Если бы это был кто-то другой - я бы вышвырнул его за шиворот!", - признался ведущий.

Он объяснил Соколовской, что не стоит "говорить в стык" и оскорблять оппонентов, после чего удалил ее из студии, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года ведущий ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога.

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"Идите отсюда, до свидания, вы свободны": Михеев выгнал из студии "Кто против?" украинскую журналистку

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Теги: Михеев, Соколовская, программа



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