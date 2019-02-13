В Архангельской области 80-летнюю пенсионерку насмерть придавило снегом

В Архангельской области пенсионерку насмерть придавило снегом, сошедшим с крыши частного дома, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел накануне вечером у частного дома в поселке Емца Плесецкого района. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и причину смерти 80-летней женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководство организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, следствие просит принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.