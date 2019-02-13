"Историческое самоубийство": Македония сменила название вопреки воле народа

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

"Историческое самоубийство": Македония сменила название вопреки воле народа

Македония сменила название.

Как передаёт РИА "Новости", сегодня вступило в силу соглашение, согласно которому страна станет называться Северной Македонией. В связи с этим о начале новых отношений с этим государством заявили в МИД Греции.

Прежнее название бывшей части Югославии традиционно вызывало протест в Афинах, считающих термин "Македония" частью своего исторического наследия. Для Скопье урегулирование этого вопроса открывает дорогу для дальнейшей интеграции с Евросоюзом и НАТО. Однако народ (теперь уже Северной) Македонии выразил своё молчаливое недовольство с переименованием – в октябре прошлого года референдум по этому вопросу провалился из-за недостаточной явки.

Однако плебисцит носил лишь консультативный характер, и властям, вопреки его итогам, удалось продавить решение о смене названия страны.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

"Историческое самоубийство": Македония сменила название вопреки воле народа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Македония, Северная Македония, Греция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.02.2019 14:15 Мск Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 325

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети