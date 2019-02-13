"Историческое самоубийство": Македония сменила название вопреки воле народа

Македония сменила название.

Как передаёт РИА "Новости", сегодня вступило в силу соглашение, согласно которому страна станет называться Северной Македонией. В связи с этим о начале новых отношений с этим государством заявили в МИД Греции.

Прежнее название бывшей части Югославии традиционно вызывало протест в Афинах, считающих термин "Македония" частью своего исторического наследия. Для Скопье урегулирование этого вопроса открывает дорогу для дальнейшей интеграции с Евросоюзом и НАТО. Однако народ (теперь уже Северной) Македонии выразил своё молчаливое недовольство с переименованием – в октябре прошлого года референдум по этому вопросу провалился из-за недостаточной явки.

Однако плебисцит носил лишь консультативный характер, и властям, вопреки его итогам, удалось продавить решение о смене названия страны.