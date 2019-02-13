На Южном Урале рыбаки нашли птицевидных идолов VII–III веков до нашей эры

На Южном Урале рыбаки нашли в земле рядом с одной из деревень Кунашакского района 14 фигурок птицевидных идолов VII–III веков до нашей эры. Артефакты железного века были переданы в музей ЧелГУ и теперь доступны каждому – в университете открылась экспозиция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Рыбаки обнаружили 14 фигурок бронзовых птиц с распростёртыми крыльями. Археологии ЧелГУ рассказали, что у древнего населения Урала и Сибири птицам отводилась роль посредника между мирами живых и мёртвых и в переселении душ умерших в загробный мир. Крылатый образ в древнем обществе считался тотемом.

Птицевидные идолы связаны с Иткульской культурой Среднего Зауралья и использовались либо в жертвоприношениях, либо в шаманских обрядах.