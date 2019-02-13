14 Февраля 2019
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Скончался один из жильцов сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки

В Нижневартовске умер один из жильцов пятиэтажного дома на ул. Чапаева, 49, где накануне произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

По предварительной информации, причиной смерти мог послужить сердечный приступ. Глава города Василий Тихонов поддерживает связь с вдовой. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Также за помощью к медикам обратился мужчина 1954 года рождения с подозрением на отравление угарным газом. Позже медики диагноз не подтвердили.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели ГО и ЧС. Работой городских служб руководил глава Нижневартовска.

Пожар жилой дом Чапаева 49(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно. Погорельцам предоставили пункт временного размещения, развернутый на базе школы №15. Жители обеспечены всем необходимым: спальными местами, гигиеническими наборами, предусмотрено горячее питание, работает медицинский кабинет. Всего в ПВР обратились семь человек. На сегодняшний день там остается один человек, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Пункт временного размещения, ПВР, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list:1

Также жильцы дома могут обратиться в МФЦ для получения материальной помощи - деньги из городского и окружного бюджета выделят тем, кто прописан и постоянно проживает в доме. Содействие в восстановлении необходимых документов окажет УМВД. Консультационный пункт планируют открыть на базе ЖЭУ-11 (улица Интернациональная, 20).

Кроме того, состоится поквартирный обход для выяснения нанесенного ущерба. В течение дня специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и воздуха. Попасть в свои квартиры жильцы также смогут сегодня.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list:1

"Вчера вечером после ликвидации пожара было запущено электроснабжение дома в местах общего пользования, фасадное освещение. Подъезды практически просушены, ведется уборка, дворовая территория посыпана песком. В квартиры электроснабжение не подавалось. Кровля повреждена на площади 500 кв. метров", – прокомментировал состояние дома заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

Деньги на ремонт дома будут выделены из резервного фонда. Соответствующее положение уже отдал глава города.

пожар, Чапаева 49, Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/shtabugra?_smt=groups_list:1

Добавим, что дознаватели выясняют причины пожара. По предварительным данным управляющей компании, в день происшествия никакие ремонтные работы не проводились. После капитального ремонта, который состоялся в 2017 году, все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания, до прибытия спасателей, люки были закрыты.

Ситуация на контроле у руководства региона.

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Скончался один из жильцов сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки

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Теги: пожар, Чапаева 49, материальная помощь, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 12:20 Мск Причиной пожара в пятиэтажке в Нижневартовске могла стать неисправность электропроводки

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Ранее 12.02.2019 16:21 Мск В Нижневартовске - огромный пожар в жилом доме, людей эвакуировали

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