Скончался один из жильцов сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки

В Нижневартовске умер один из жильцов пятиэтажного дома на ул. Чапаева, 49, где накануне произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

По предварительной информации, причиной смерти мог послужить сердечный приступ. Глава города Василий Тихонов поддерживает связь с вдовой. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Также за помощью к медикам обратился мужчина 1954 года рождения с подозрением на отравление угарным газом. Позже медики диагноз не подтвердили.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели ГО и ЧС. Работой городских служб руководил глава Нижневартовска.

Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно. Погорельцам предоставили пункт временного размещения, развернутый на базе школы №15. Жители обеспечены всем необходимым: спальными местами, гигиеническими наборами, предусмотрено горячее питание, работает медицинский кабинет. Всего в ПВР обратились семь человек. На сегодняшний день там остается один человек, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также жильцы дома могут обратиться в МФЦ для получения материальной помощи - деньги из городского и окружного бюджета выделят тем, кто прописан и постоянно проживает в доме. Содействие в восстановлении необходимых документов окажет УМВД. Консультационный пункт планируют открыть на базе ЖЭУ-11 (улица Интернациональная, 20).

Кроме того, состоится поквартирный обход для выяснения нанесенного ущерба. В течение дня специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и воздуха. Попасть в свои квартиры жильцы также смогут сегодня.

"Вчера вечером после ликвидации пожара было запущено электроснабжение дома в местах общего пользования, фасадное освещение. Подъезды практически просушены, ведется уборка, дворовая территория посыпана песком. В квартиры электроснабжение не подавалось. Кровля повреждена на площади 500 кв. метров", – прокомментировал состояние дома заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

Деньги на ремонт дома будут выделены из резервного фонда. Соответствующее положение уже отдал глава города.

Добавим, что дознаватели выясняют причины пожара. По предварительным данным управляющей компании, в день происшествия никакие ремонтные работы не проводились. После капитального ремонта, который состоялся в 2017 году, все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания, до прибытия спасателей, люки были закрыты.

Ситуация на контроле у руководства региона.