Дело екатеринбургского адвоката, которого задержали при получении взятки, передано в суд

В Екатеринбурге перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Мужчина обвиняется по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Напомним, как считает следствие, в октябре 2017 года этого года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, пять миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.

"Уголовное преследование в отношении второго адвоката, изначально по версии следствия выступавшей в качестве посредника в передаче денежных средств подсудимому, прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием органам предварительного расследования в установлении обстоятельств совершенного преступного деяния", - добавили в ведомстве.