В Ханты-Мансийске девочка выпала из многоэтажки и осталась жива

В Ханты-Мансийске тяжело пострадала школьница – она выпала из окна многоэтажки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося – на место выехала следственная группа. Неизвестно пока, о падении с какого именно этажа идёт речь.

В окружном депздраве отметили, что пострадавшая – в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили Накануне.RU в официальном штабе правительства Югры. Она находится в реанимации Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Врачи делают всё возможное для спасения её жизни.