В Москве на Каширском шоссе сгорел пассажирский автобус

Сегодня утром в Москве сгорел пассажирский автобус. Никто из людей не пострадал.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сигнал о возгорании на Каширском шоссе поступил в 8 часов 4 минуты. На место в срочном порядке прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что горит рейсовый автобус. Незамедлительно они приступили к тушению пожара.

В 8 часов 21 минуту огонь был ликвидирован. Люди, находившиеся внутри автобуса, самостоятельно покинули его еще до прибытия специалистов.

Как отметили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания сейчас устанавливается.