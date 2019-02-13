Медведев прогнозирует экономике России "мощную гравитацию"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация".

Свой прогноз премьер-министр изложил в колонке для РИА Новости. "Сможет притягивать лучшие умы и идеи - как внутри страны, так и из-за рубежа", - отметил он.

По мнению Медведева, у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям. Теперь цель правительства страны - ускорение экономического роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

Пользу от развитой экономики ощутит каждый житель России, отметил премьер.

В сентябре премьер предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

В конце декабря Медведев назвал "вполне позитивными" экономические итоги года. Такое мнение он озвучил в ходе традиционной беседы с телеканалами.

"Темпы роста за 10 месяцев 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали", - заявил глава кабмина. При этом он подчеркнул, что "нам нужны другие темпы роста, чтобы развиваться дальше", напомнив о целях по росту, заложенных в указе президента РФ.

По словам Медведева, российская экономика имеет "запас прочности".