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Политика Челябинская область

Все кандидаты на пост главы Челябинска допущены до участия в конкурсе

Все 16 кандидатов допущены до второго этапа конкурса на пост главы Челябинска. Соответствующее решение было принято сегодня на предварительном заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города пройдет 22 февраля, где кандидаты представят свои программы. На выступление претендентам на пост главы города будет даваться по 20 минут: 10 минут на презентацию и 10 минут на вопросы на знание законодательства.

Также на заседании был избран председатель конкурсной комиссии. Им стал вице-губернатор Евгений Голицын.

Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Напомним, на пост главы Челябинска претендуют 16 человек: координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник, глава Ленинского района Александр Орел, врио главы Челябинска Владимир Елистратов, помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов (ЛДПР), экс-глава Трехгорного Николай Шиманович, Ярослав Анищенко, Андрей Угланов, Найим Бабаев, предприниматель Татьяна Омельченко, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, Никита Мирный, Георгий Невский, Игорь Попов.

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Все кандидаты на пост главы Челябинска допущены до участия в конкурсе

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Теги: выборы главы Челябинска, конкурс, Евгений Тефтелев, кандидаты, конкурсная комиссия,



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