14 Февраля 2019
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Ксению Собчак снова обвинили в плагиате

Недавно телеведущая Ксения Собчак (37) запустила собственное YouTube-шоу, в котором берет интервью. Формат не новый, но оказалось, что даже в деталях звездный блогер повторяет за другими.

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров (37) опубликовал в Instagram скриншоты из своего YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" и из ксюшиного "Осторожно, Собчак". Оказалось, что последняя повторила одну из рубрик передачи Манучарова. Он пишет: "Дорогая @xenia_sobchak , куда можно подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с Вами, идея с картами очень крутая! У нас таких ещё много, поэтому внимательно смотрите новые выпуски Эмпатии Манучи. Может, ещё что-нибудь приглянется".

Ð’ÑÑ‡ÐµÑÐ»Ð°Ð² ÐœÐ°Ð½ÑƒÑ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð² ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/manucharov

В комментариях с Вячеславом соглашаются:  "тоже заметила у неё карты и сразу вспомнила эмпатию манучи..., не комильфо", "Она что-нибудь продумает в своё оправдание , скажем что такая фишка давно была в каком то американском шоу", "Идея с картами огонь Надо запатентовать) А Собчак могла бы и сама покреативить".

Это уже не первый раз, когда Ксению, мягко говоря, ловят на вдохновении чужими идеями. Не так давно что-то странное стало происходить с Instagram Собчак: в нем начали появляться фразы из сборников а-ля "Цитаты великих людей". Ранее Ксению в плагиате обвиняла светская обозревательница Божена Рынска.

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Ксению Собчак снова обвинили в плагиате

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Теги: ксения собчак, youtube-шоу, вячеслав манучаров



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