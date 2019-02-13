14 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО В России

Москва возглавила мировой рейтинг городов по загруженности дорог

Москва заняла первое место в рейтинге городов мира с самыми загруженными дорогами, согласно исследованию аналитической компании INRIX.

Согласно рейтингу, средняя скорость в столице РФ составила 18 км/ч, а водители провели в пробках 210 часов.

Однако, как сообщает ТАСС, столичные власти выразил сомнение в правильности данных, которые указывают на лидерство Москвы по пробкам в мире.

Специалисты заметили, что аналитики не обращались в правительство за данными, и неизвестно, какие источники использовались для их сбора.

Напомним, в конце прошлого года столичные власти объявили об очередном подорожании парковки в центре Москвы.

Увеличить тарифы предложил Российский экономический университет имени Плеханова. В вузе полагают, что такие меры позитивно скажутся на пропускной способности улиц в центре Москвы.

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Москва возглавила мировой рейтинг городов по загруженности дорог

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Теги: москва, пробки, дороги



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