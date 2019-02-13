"Настюша" требует со своего разорившегося мелькомбината 3 млрд рублей

Торговый дом "Настюша" обратился в арбитражный суд Москвы с требованием включить в реестр требований кредиторов задолженности "Мельничного комбината в Сокольниках". Мукомолы, следует из документов суда, должны "Настюше" 3,3 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Столичный мелькомбинат находится под наблюдением с декабря 2018 г. Одним из совладельцев компании является ЗК "Настюша" (контролируется Игорем и Людмилой Пинкевич), ей принадлежит 16,26% акций. Обстоятельства, при которых у мелькомбината сформировалась задолженность перед торговым домом, в материалах суда не указаны.

Напомним, иск о признании компании банкротом подала Налоговая служба, долг "Мельничного комбината в Сокольниках" по платежам в бюджет превышает 90 млн руб. с учетом пени. Из-за финансовых проблем на предприятии задерживались зарплаты, из-за чего в отношении руководства возбуждено уголовное дело. По данным следствия, зарплатный долг превышает 23 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".