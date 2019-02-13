14 Февраля 2019
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В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании: прежний не проработал и года

В Екатеринбурге начал работать новый генеральный консул Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как сообщается на странице представительства Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге, пост занял Ричард Дьюэлл. Его консульские функции распространяются на все регионы УрФО, а также Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область.

Известно, что до назначения в Екатеринбург Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии. Также он работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве и на острове Питкэрн.

Как уточнили в МИД, Ричард Дьюэлл уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Напомним, его предшественником в уральской столице был уроженец Шотландии Дерек Лавери, который занимал пост генерального консула Великобритании в Екатеринбурге с мая прошлого года.

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В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании: прежний не проработал и года

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Теги: генконсул, Великобритания, назначение, Екатеринбург



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