В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании: прежний не проработал и года
В Екатеринбурге начал работать новый генеральный консул Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент Накануне.RU.
Как сообщается на странице представительства Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге, пост занял Ричард Дьюэлл. Его консульские функции распространяются на все регионы УрФО, а также Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область.
Известно, что до назначения в Екатеринбург Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии. Также он работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве и на острове Питкэрн.
Как уточнили в МИД, Ричард Дьюэлл уже приступил к выполнению своих обязанностей.
Напомним, его предшественником в уральской столице был уроженец Шотландии Дерек Лавери, который занимал пост генерального консула Великобритании в Екатеринбурге с мая прошлого года.