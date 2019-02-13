Отвечает Александр Друзь: магистр ЧГК прокомментировал "подкуп" в программе "Кто хочет стать миллионером?"

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Отвечает Александр Друзь: магистр ЧГК прокомментировал "подкуп" в программе "Кто хочет стать миллионером?"

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь (63) ответил на обвинения редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера в попытке подкупа.

Напомним, накануне Бер опубликовал пост в ЖЖ-сообществе ЧГК, в котором рассказал о следующем инциденте: якобы, в ноябре прошлого года Друзь пытался узнать у него вопросы (и правильные ответы к ним), которые будут задаваться ему во время участия в телевеикторине. Выигранный приз знаток, по словам Бера, предлагал разделить между редактором, собой и напарником по игре.

Друзь в разговоре с РБК заявил, что это редактор передачи предлагал ему сговор. "Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот", — сказал Друзь.

Якобы именно он предложил Друзю сделку с вопросами за деньги, которые будут заплачены с выигрыша.

По словам магистра, он "удивился и даже восхитился этой наглости", однако решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

"И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл", — рассказал Друзь.

По словам Друзя, отправляясь на съемку игры, они с Сидневым решили, что "если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству "Миллионера".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отвечает Александр Друзь: магистр ЧГК прокомментировал "подкуп" в программе "Кто хочет стать миллионером?"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр друзь, кто хочет стать миллионером, подкуп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 17:40 Мск Эрнст назвал личный конфликт возможной причиной скандала Бера и Друзя

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2019 13:30 Мск Знатока Александра Друзя обвинили в попытке подкупа на игре "Кто хочет стать миллионером?"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 325

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети