Отвечает Александр Друзь: магистр ЧГК прокомментировал "подкуп" в программе "Кто хочет стать миллионером?"

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь (63) ответил на обвинения редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера в попытке подкупа.

Напомним, накануне Бер опубликовал пост в ЖЖ-сообществе ЧГК, в котором рассказал о следующем инциденте: якобы, в ноябре прошлого года Друзь пытался узнать у него вопросы (и правильные ответы к ним), которые будут задаваться ему во время участия в телевеикторине. Выигранный приз знаток, по словам Бера, предлагал разделить между редактором, собой и напарником по игре.

Друзь в разговоре с РБК заявил, что это редактор передачи предлагал ему сговор. "Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот", — сказал Друзь.

Якобы именно он предложил Друзю сделку с вопросами за деньги, которые будут заплачены с выигрыша.

По словам магистра, он "удивился и даже восхитился этой наглости", однако решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

"И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл", — рассказал Друзь.

По словам Друзя, отправляясь на съемку игры, они с Сидневым решили, что "если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству "Миллионера".