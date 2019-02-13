Его перенесли из-за неявки истца – Телепнев отбывает наказание в колонии-поселении за избиение Dj Smash ( Андрей Ширман ). Следующая встреча сторон назначена на 10.00 1 марта.

В Мещанском райсуде Москвы вновь отложено заседание по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к рэперу Тимати, передаёт корреспондент Накануне.RU .

Отбывающий срок за избиение Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья не приехал в Москву на рассмотрение иска к Тимати





