Отбывающий срок за избиение Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья не приехал в Москву на рассмотрение иска к Тимати
В Мещанском райсуде Москвы вновь отложено заседание по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к рэперу Тимати, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Его перенесли из-за неявки истца – Телепнев отбывает наказание в колонии-поселении за избиение Dj Smash (Андрей Ширман). Следующая встреча сторон назначена на 10.00 1 марта.
Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе.