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Происшествия Пермский край

Отбывающий срок за избиение Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья не приехал в Москву на рассмотрение иска к Тимати

В Мещанском райсуде Москвы вновь отложено заседание по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к рэперу Тимати, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его перенесли из-за неявки истца – Телепнев отбывает наказание в колонии-поселении за избиение Dj Smash (Андрей Ширман). Следующая встреча сторон назначена на 10.00 1 марта.

Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе.

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Отбывающий срок за избиение Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья не приехал в Москву на рассмотрение иска к Тимати

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Теги: Александр Телепнев, Тимати, иск, компенсация морального вреда



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