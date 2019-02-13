Сослались на холода. Управление соцзащиты Зауралья подтвердило факт того, что пандус в их помещение был заметен снегом

Доступ к пандусу в филиал управления соцзащиты на улице Комсомольской в Кургане был закрыт с 4 по 8 февраля из-за низкой температуры воздуха и сильного снегопада, об этом Накануне.RU сообщила начальник ГУ соцзащиты населения по региону Вера Демина.

Напомним, на прошлой неделе инвалид не смог попасть в здание управления по пандусу - он был занесен снегом, а вход на пандус и вовсе перекрыт.

"С 9 февраля пандус открыли. Директору филиала соцзащиты на Комсомольской объявлено предостережение о недопустимости подобных инцидентов", - сообщила Демина.

В управлении соцзащиты добавили, что входная группа в здание оборудована по всем правилам, также на входе имеется специальная кнопка для вызова сотрудников учреждения, которые могут помочь маломобильным гражданам зайти внутрь.

Каким образом снегопад и низкая температура воздуха помешала работникам учреждения очистить от снега пандус и открыть его для доступа граждан - непонятно.