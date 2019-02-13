14 Февраля 2019
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Наука и техника За рубежом

Ученые: При нынешних темпах вымирания насекомые исчезнут через сто лет

Австралийские ученые предупредили о массовом вымирании насекомых. Причину их гибели видят в развитии сельского хозяйства.

Специалисты, которые провели исследования, заявили о риске "катастрофического обвала" природных экосистем, пишет Regnum.

По расчетам, сейчас снижается численность 41% видов насекомых, причем эта цифра каждый год будет расти на 1%. Общее количество насекомых сокращается на 2,5% в год. Если такая тенденция сохранится, то через 10 лет количество насекомых может снизиться на 25%, через 50 лет - наполовину, а через 100 лет на планете останутся только единичные особи.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил, что за последние 40 лет, с 1970 по 2014 год, планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки.

Снижение численности диких животных связано с чрезмерной эксплуатацией ресурсов и развивающимся сельским хозяйством, а также потерей и деградацией мест обитания животных.

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Ученые: При нынешних темпах вымирания насекомые исчезнут через сто лет

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Теги: насекомые, ученые



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