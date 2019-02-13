Столица Урала официально начнёт борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля

Екатеринбург официально начнёт борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. До этого времени необходимо оплатить взнос. Межведомственная комиссия ещё 29 января согласовала заявку столицы Урала.

"Мы подали письмо в Международную федерацию студенческого спорта (FISU) о намерении выдвинуть Екатеринбург для участия в заявочной кампании. Сейчас надо оплатить взнос в размере €10 тыс. и 28 февраля на заседании исполкома в Красноярске Екатеринбург официально вступит в борьбу за право проведения", - рассказал ТАСС президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов.

Специальная комиссия FISU приедет в город и проверит его готовность. Также Екатеринбурге необходимо подготовить заявочную книгу. По итогам инспекторских поездок, 1-2 июля на исполкоме FISU в Неаполе будет решаться, кто победит.

"Екатеринбург - город со славными спортивными и культурными традициями. При грамотной заявочной кампании шансы у него достаточно большие. Это студенческий и университетский город, надо будет немного развить спортивную инфраструктуру. Думаю, что FISU одобрит желание участвовать в заявочной кампании, а дальше уже все будет зависеть от команды Екатеринбурга", - отметил Сейранов.

Екатеринбург подал заявку на проведение Универсиады-2023 еще летом 2018 года. Мэрия считает, что у города высокие шансы на победу, к тому же, "это будет хорошим подарком городу к 300-летию".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Екатеринбург со второго раза не смог победить в конкурсе на право принять всемирную выставку EХPO-2025.

Добавим, что в программу летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта - это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.