Орешкин: В прогнозах до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется

В прогнозе Минэкономразвития до 2036 года и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин газете"Ведомости".

По словам министра, пенсионная реформа разработана таким образом, чтобы не возвращаться к этому вопросу в ближайшие десять лет.

Напомним, в России с 1 января стартовала пенсионная "реформа" - повышение пенсионного возраста. В 2019 году россияне выйдут на пенсию на год позже: мужчины в 61 год, женщины - в 56 лет.

К окончанию "реформы" в 2024 году возраст выхода на пенсию повысится до 60 и 65 лет.

Ранее вице-премьер Антон Силуанов назвал рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной "реформы" стала неожиданной, заявил он.