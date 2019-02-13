Дубль Дзаньоло и первое поражение Сульшера: состоялись первые матчи плэй-офф футбольной Лиги Чемпионов

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт За рубежом

Дубль Дзаньоло и первое поражение Сульшера: состоялись первые матчи плэй-офф футбольной Лиги Чемпионов

Вчера состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Италии футболисты "Ромы" на своем поле обыграли "Порту". В составе "джаллоросси" дублем отметился молодой полузащитник Николо Дзаньоло, забив на 70-й и 76-й минутах матча. 19-летний Дзаньоло, перебравшийся в состав "волков" прошлым летом, стал самым молодым итальянским игроком, оформившим дубль в матче Лиги чемпионов. У "драконов" на 79-й минуте встречи один мяч отквитал вышедший на замену нападающий Адриан Лопес. Итог - победа итальянцев со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" впервые уступил при новом главном тренере Оле-Гуннаре Сульшере, проиграв домашний матч "ПСЖ" со счетом 0:2. Победу французам принесли защитник Преснель Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе, отличившиеся на 53-й и 60-й минутах соответственно. Отметим, что первый матч пропускал один из лидеров парижан Неймар. В ответном поединке англичанам не сможет помочь набравший ход Поль Погба, заработавший удаление в конце встречи.

Ответные матчи в Португалии и Франции пройдут 6 марта.

Добавим, что вчера также стартовали матчи плэй-офф Лиги Европы: петербургский "Зенит" с минимальным счетом уступил в гостях турецкому "Фенербахче".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дубль Дзаньоло и первое поражение Сульшера: состоялись первые матчи плэй-офф футбольной Лиги Чемпионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: футбол, Лига Чемпионов УЕФА, Рома, Порту, Манчестер Юнайтед, ПСЖ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 325

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети