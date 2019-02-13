Дубль Дзаньоло и первое поражение Сульшера: состоялись первые матчи плэй-офф футбольной Лиги Чемпионов

Вчера состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Италии футболисты "Ромы" на своем поле обыграли "Порту". В составе "джаллоросси" дублем отметился молодой полузащитник Николо Дзаньоло, забив на 70-й и 76-й минутах матча. 19-летний Дзаньоло, перебравшийся в состав "волков" прошлым летом, стал самым молодым итальянским игроком, оформившим дубль в матче Лиги чемпионов. У "драконов" на 79-й минуте встречи один мяч отквитал вышедший на замену нападающий Адриан Лопес. Итог - победа итальянцев со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" впервые уступил при новом главном тренере Оле-Гуннаре Сульшере, проиграв домашний матч "ПСЖ" со счетом 0:2. Победу французам принесли защитник Преснель Кимпембе и нападающий Килиан Мбаппе, отличившиеся на 53-й и 60-й минутах соответственно. Отметим, что первый матч пропускал один из лидеров парижан Неймар. В ответном поединке англичанам не сможет помочь набравший ход Поль Погба, заработавший удаление в конце встречи.

Ответные матчи в Португалии и Франции пройдут 6 марта.

Добавим, что вчера также стартовали матчи плэй-офф Лиги Европы: петербургский "Зенит" с минимальным счетом уступил в гостях турецкому "Фенербахче".