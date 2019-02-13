Тюменцам неправильно посчитали плату за вывоз мусора в январе

Жители Тюменской области получили квитанции за вывоз мусора с неверно указанным числом проживающих. Сбой произошел при обработке баз данных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергосбытовой компании "Восток", которая производит начисление платы за обращение с ТКО.

"Компания приносит свои извинения. Причина сбоя устранена, выполнены правильные начисления, перерасчет автоматически будет произведен в следующем месяце", - сообщили в энергосбытовой компании.

Для получения корректной квитанции за январь уже сейчас жители региона могут обратиться в центры обслуживания клиентов энергосбытовой компании "Восток", тюменский расчетно-информационный центр.

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - был отметен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.

По словам главы региона, для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. При этом вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также смогут платить по факту. Губернатор заявил, что для многодетных семей будут предусмотрены социальные меры.