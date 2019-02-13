На Ямале убийца четырёх человек отсудил у "Почты России" 200 рублей компенсации за потерянные письма из "Полярной совы"

Уроженец Молдавии Сергей Застынчану, отбывающий в ямальской ИК-18 пожизненный срок за убийства нескольких женщин, получит от "Почты России" компенсацию за потерянные ею письма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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В иске Застынчану заявил, что он через администрацию учреждения 26 марта 2018 г. отправил в окружной суд два письма, которые потерялись по вине почты и до адресата не дошли. Их автор написал претензию, однако она не была удовлетворена. В ответ зэк потребовал компенсацию морального вреда в 21 тыс. руб., штраф в размере 50% присуждённой суммы и расходы на отправку писем в 96 руб. Салехардский городской суд удовлетворил иск частично: он взыскал в пользу Застынчану 200 руб. компенсации морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя в размере 100 руб.

Отметим, мужчина "прославился" тем, что 10 июня 2004 г. в квартире жилого дома в московском районе Коптево ударом кухонного ножа убил 70-летнюю женщину и её сестру, обокрав их на 7,5 тыс. руб. Через месяц в квартире дома на Хорошёвском шоссе он лишил жизни 69-летнюю москвичку, из квартиры которой унёс 1,5 тыс. руб. Через три месяца преступник на юго-западе Москвы отправил на тот свет 67-летнюю старушку в её квартире. Присяжные сочли, что преступник не заслуживает снисхождения. 7 июня 2005 г. Московский городской суд приговорил Застынчану к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменений.

ИК-18 "Полярная сова" - исправительная колония особого режима для пожизненно осуждённых в посёлке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ) с участками исправительных колоний строгого и общего режимов. "Полярная сова" находится на Полярном Урале на берегу реки Собь, неподалёку от горного массива Рай-Из. В настоящее время в колонии содержатся около 450 человек.