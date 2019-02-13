В уральском городе из-за коммунальной аварии без тепла остались десятки домов, больница и налоговая

В уральском городе Сухой Лог ликвидируют коммунальную аварию. Без отопления остались десятки домов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о повреждении трубопровода диаметром 500 мм на улице Белинского поступил сегодня ночью. Всего в зону аварии попали 23 многоквартирных жилых дома, два детских сада, детская спортивная школа, два стационара городской больницы и здание налоговой инспекции.

Сейчас специалистами ведется мониторинг температуры воздуха в помещениях больницы и в жилом секторе. В ликвидации последствий задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники.

На месте работает оперативная группа МЧС и представители администрации города. Сроки устранения аварии пока не называются.