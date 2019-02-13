США отправят в Европу бронемашины для противостояния России

США планируют усилить оборонные способности Европы, разместив на ее территории многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.

Решение об отправке бронемашин было принято на основе доклада исследовательского центра RAND о "враждебных мерах России в Европе".

Stryker будут оснащены лазерами, дронами, пушками и системой ПРО, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали задумываться об укреплении отношений с Россией.

По данным СМИ, важным моментом в этом вопросе стал инцидент с запуском ракеты в небе над Эстонией недалеко от российской границы, который мог привести к катастрофическому конфликту.

В результате в Европе задумались, разумно ли позволять самолетам НАТО вплотную приближаться к границам РФ, провоцируя эскалацию ситуации.